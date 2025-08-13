Десятки тысяч человек в Иране умерли по этой причине

За последний год в Иране 35 000 человек скончались из-за загрязнения воздуха.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель директора Центра исследований качества воздуха и изменения климата при Медицинском университете имени Шахида Бехешти Аббас Шахсевани.

По данным центра, экономический ущерб от смертей, связанных с загрязнением воздуха, оценивается примерно в 14 млрд долларов.

Отмечается, что загрязнение воздуха в стране является вторым по значимости фактором риска смерти после высокого кровяного давления, а число жертв от него превышает показатель смертности от курения.