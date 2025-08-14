В Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Трампа

Несмотря на то, что ситуация в Украине станет центральной во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, стороны могут затронуть и другие темы. Об этом пишет британский журнал The Economist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, прекращение огня в Украине "однозначно стоит в повестке дня", но диалог сторон может выйти за эти рамки.

"Одной из потенциальных тем является более глубокая нормализация дипломатических и деловых отношений между США и Россией, включая снятие санкций. Путин жаждет именно такого восстановления", - говорится в тексте.

Еще одна возможная тема для обсуждения - сотрудничество в Арктике в сфере энергетики. Как пишет газета, подобная тема "возрождает обсуждения, состоявшиеся, по имеющимся данным, в феврале", когда якобы представители России пытались привлечь американский бизнес.