Немецкий автогигант решил отказаться от роскоши и стать скромнее

Компания Mercedes-Benz больше не будет действовать как исключительно люксовый бренд. Об этом сообщило издание Handelsblatt, со ссылкой на инсайдеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их данным, слово "роскошь" будет практически полностью исключено из стратегии. В компании полагают, что настало время расширить ее целевой образ. Впрочем, сам автопроизводитель пока не подтвердил эту информацию. Однако издание отмечает, что после провала ставки на "исключительно электрическую" модель генеральный директор Mercedes Ола Кэллениус, по всей видимости, собрался ослабить один из шести первоначальных стратегических принципов компании и переориентировать ее на более скромный подход.

В I половине года чистая прибыль Mercedes-Benz упала с 6,1 миллиарда евро до 2,7 миллиарда евро. Это на 56 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Выручка компании сократилась почти на девять процентов, до 66,4 миллиарда евро.