Легенда мирового футбола посетит Баку

Девятого сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Азербайджана и Украины.

Как стало известно İdman.biz, данную игру посетит легенда мирового футбола, президент Украинской ассоциации футбола, бывший форвард киевского "Динамо", итальянского "Милана" и лондонского "Челси", обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко.

В связи с его визитом АФФА подготовила обширную программу.