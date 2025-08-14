https://news.day.az/sport/1774081.html Легенда мирового футбола посетит Баку Девятого сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоится отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными Азербайджана и Украины.
Как стало известно İdman.biz, данную игру посетит легенда мирового футбола, президент Украинской ассоциации футбола, бывший форвард киевского "Динамо", итальянского "Милана" и лондонского "Челси", обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко.
В связи с его визитом АФФА подготовила обширную программу.
