Кинофильму «Görüş» 70 лет

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке Министерства культуры и совместной организации Управления Приморского бульвара этим летом запустили новый проект под названием "Киновечера на бульваре", который с первого же показа завоевал большой интерес бакинцев и гостей города. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, проект стартовал с киноленты "Görüş" ("Встреча") - юбиляра этого года.

Фильм был снят в 1955 году. Для режиссера фильма выпускника ВГИКа Тофика Таги-заде эта кинокартина стала первой самостоятельной работой. Повествующий о дружбе соревнующихся между собой колхозников-хлопкоробов Азербайджана и Узбекистана, фильм отражал быт, традиции, гостеприимство, духовно-нравственные ценности азербайджанского народа. При этом, стоит учитывать, что во времена СССР киноиндустрия имела определенную направленность - политический контекст "был упакован" в жанр комедии. Оттого в фильме много забавных нюансов, вызывающих смех и сегодня. Точно и аккуратно выверенная логическая последовательность событий стала дополнением идейного содержания полнометражного художественного фильма, а колоритная, убедительная игра признанных мастеров актерской игры усилила выразительность кинокомедии, которая имела большой успех в Советском Союзе.

В центре же сюжета любовь узбечки Лалы (Неля Атауллаева) и азербайджанца Кямиля (Ариф Мирзакулиев), где чувства главного героя фильма к героине труда Лале превратила его из беспечного и ленивого парня в передовика производства...

Для уроженки Ташкента, выпускницы актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института Нели Атауллаевой - Лала в азербайджанском фильме стала второй ролью после "Новоселья" 1954-го, но первой главной ролью в кинематографе. Уже после съемок в Азербайджане она заканчивает режиссерский факультет ВГИКа и становится первой в Узбекистане женщиной-режиссером кинодокументалистом, получив звание Заслуженной артистки Узбекистана и становится членом Союза кинематографистов СССР.

В биографии же исполнителя главной мужской роли Арифа Мирзакулиева, выходца из семьи врачей, помимо образа Кямиля, есть лишь еще одна - Сарвар в фильме "Не та, так эта" (1956). Начав обучение в Московском Всесоюзном государственном институте кинематографии, по настоянию отца он поступил в Азербайджанский государственный медицинский институт и получил специальность невропатолога. Но именно этими двумя образами он навсегда остался в памяти зрителей, посвятив свою дальнейшую жизнь врачебной деятельности.

Молодому режиссеру Тофику Таги-заде удалось собрать яркую и неординарную команду. Сценарий был написан участником Второй мировой войны, выпускником сценарного факультете ВГИКа Адхамом Гулубековым и Ниной Позиной.

Музыкальный материал, написанный Тофиком Кулиевым, сопровождающий сюжетное действие, усиливая эмоциональное восприятие кинокомедии, становится неотъемлемым в развитии происходящего и играет важную роль в раскрытии характеров персонажей. Музыка была записана Азербайджанским государственным симфоническим оркестром им. Узеира Гаджибекова, а исполнителями песен стали самая популярная к пятидесятым годам ХХ века исполнительница азербайджанских народных и эстрадных песен Шовкет Алекперова и восходящая вокальная звезда оперной сцены Лютфияр Иманов.

Художниками-постановщиками выступили Джабраил Азимов и Эльбек Рзакулиев, составившие в последствии творческо-кинематографический тандем проработав ни над одной кинокартине.

За кинокамерой дуэт профессионалов операторского мастерства - прошедшие с кинокамерами Вторую мировую войну Тейюб Ахундов и Джаваншир Мамедов, на тот момент обладатель Премии Каннского фестиваля в составе группы операторов, за документальный фильм "Повесть о нефтяниках Каспия". С вдохновением изображая природные пейзажи и сельскую жизнь, создавая атмосферу, связанную с окружающим, они точно передавали режиссерскую идею. Мастерство в композиции кадра, умелое использование световых эффектов и натурных съемок - главные причины успеха фильма. И хотя в фильме преимущественно использованы натурные съемки, декорации, выполненные в павильоне, - рабочие комнаты, квартиры, предметы интерьера, расстановка мебели - вместе с грамотным использованием света точно передают настроение каждого героя.

Актерский состав не менее поражал своими именами - Лейла Бадирбейли (Бильгеис), на тот момент лауреат Сталинской премии второй степени и спустя четыре года получившая звание народной артистки Азербайджанской ССР, Гасанага Салаев (Муса), участник Второй мировой войны, в 1959 году ставший заслуженным артистом Азербайджанской ССР, а в 1974-м - народным, Мунаввер Кялантарли (Минавер) на момент съемок заслуженная артистка Азербайджанской Республики и лауреат Сталинской премии второй степени, заслуженный артист Азербайджанской ССР Алиага Агаев (Шихали), получивший звание народного спустя четыре года, народный артист Азербайджанской ССР Агагусейн Джавадов (Абульфас), народная артистка Азербайджанской ССР Барат Шекинская (Шовкет), получившая после выхода фильма звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР Сона Асланова (Фирангиз), одна из первых азербайджанских киноактрис, заслуженная артистка Азербайджанской ССР Азиза Мамедова (Азиза), народный артист Азербайджанской ССР Мамедали Велиханлы (Чайчи), заслуженный артист Азербайджанской ССР Фатех Фатуллаев (Гулузаде), народный артист Азербайджанской ССР Мустафа Марданов (Аскер), Мухлис Джанизаде (Анвар) считавшийся одним из известных творческих личностей своего времени.

Надо отметить, что фильм был включен в план киностудии на 1941 год, но съемки были отложены в связи с началом Второй мировой войны. А для Алиаги Агаева, Барат Шекинской и Джейхуна Мирзоева съемки в фильме "Görüş" ("Встреча") стали дебютным появлением на киноэкране.

7 мая 2019 года постановлением № 211 Кабинета министров Азербайджанской Республики фильм "Görüş" включен в список фильмов, объявленных государственным достоянием Азербайджанской Республики.