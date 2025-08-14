Пашинян заявил о важности Вашингтонской декларации для региона

Совместная декларация между Азербайджаном и Арменией, подписанная в Вашингтоне, представляет важность не только на двустороннем, но и на региональном и международном уровнях.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Fox News.

Он отметил, что реализация соглашения обеспечит экономические выгоды не только для стран-участниц. "Если мы сосредоточимся на экономической стороне этого соглашения, то очень важные и ощутимые выгоды получат не только Армения, Азербайджан, США, но и Турция, Россия и Иран".

Премьер-министр обратил внимание на то, что подобное железнодорожное сообщение стало бы беспрецедентным для региона.

Пашинян также подчеркнул значимость нового соглашения с точки зрения международной стабильности и безопасности.

"Я считаю, что это очень важное соглашение, которое может принести значительную пользу всем странам, и, кстати, всему международному сообществу, в том числе для международной стабильности и безопасности", - заявил премьер-министр Армении.