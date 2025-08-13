Азербайджан и Восточный Казахстан расширят сотрудничество в торговле, туризме и сельском хозяйстве

Азербайджан и Восточно-Казахстанская область (ВКО) планируют развивать сотрудничество в сферах торговли, туризма, промышленности и сельского хозяйства.

Как передает Day.Az об этом сообщило посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область где встретился с Акимом региона Нурымбетом Сактагановым.

В ходе встречи А.Байель отметил, что Восточно-Казахстанская область представляет интерес для Азербайджана с точки зрения развития взаимной торговли, промышленной кооперации и сельского хозяйства.

"В этом году Казахстан стал основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, обеспечив 85% азербайджанского импорта зерна", - сказал дипломат в рамках встречи.

Дипломат также предложил таким же образом наладить в братскую страну экспорт подсолнечного масла, которым славится Восточный Казахстан. Байель выдвинул инициативу по запуску совместного предприятия по переработке подсолнечника. Посол также сообщил, что ряд восточно-казахстанских предпринимателей уже в ближайшее время начнет поставлять мед в сети азербайджанских супермаркетов.

В свою очередь Аким региона Нурымбет Сактаганов, отметил, что перспективы совместных проектов ВКО и Азербайджана в этих направлениях имеются.

"Восточно-казахстанским предпринимателям есть, что предложить азербайджанскому рынку. А учитывая географическую близость, культурные связи между нашими странами и разнообразие туристических возможностей ВКО, регион готов предложить лечебно-оздоровительный отдых для туристов из Азербайджана", - сказал глава региона.

Н. Сактаганов также обратил внимание на большой потенциал региона в горнодобывающей отрасли. В конце встречи собеседники договорились работать над реализацией конкретных проектов.