В США раскрыли детали «Золотого купола» Трампа

Новейшая система противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" в США будет включать четыре эшелона защиты. Такие детали опубликовало агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что защита включает один спутниковый слой обороны и три наземных с 11 батареями малой дальности. В частности, в космосе будет расположена система датчиков и наведения, отвечающая за раннее предупреждение о запусках и отслеживание ракет противника и за противоракетную оборону. Наземные уровни будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров, а также, возможно, лазеров. По данным издания, батареи разместят на континентальной части страны, Аляске и Гавайях.