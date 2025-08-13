В Азербайджане принят закон "О специальных исполнительных чиновниках".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.

В соответствии с законом специальным исполнителем чиновником является физическое лицо, получившее удостоверение специального судебного исполнителя на право исполнения документов судов и иных органов, исполнение которых законом возложено на судебных исполнителей, в порядке, установленном настоящим законом.

Специальный исполнительный чиновник имеет статус обязательного исполнительного органа и осуществляет деятельность на профессиональной основе. При этом он не является представителем государственной власти, а его деятельность не относится к предпринимательской.

Правовые основы деятельности специального исполнительного чиновника составляют Конституция Азербайджанской Республики, международные договоры, сторонами которых выступает Азербайджанская Республика, настоящий закон, закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" и другие нормативные правовые акты Азербайджанской Республики.

Глава государства подписал указ в связи с исполнением соответствующего закона.