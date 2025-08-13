Tesla отказалась от суперкомпьютера Dojo

Tesla прекращает разработку собственного суперкомпьютера Dojo, запущенного в 2021 году как амбициозный проект для обучения искусственного интеллекта систем автономного вождения FSD и робота Optimus. Компания перераспределяет команду разработчиков и переходит к более тесному сотрудничеству с производителями чипов Nvidia и AMD.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Bloomberg, предприниматель Илон Маск подтвердил, что компания Tesla распустила команду разработчиков суперкомпьютера Dojo. Руководитель проекта Питер Бэннон покидает Tesla вместе с примерно 20 членами команды, которые переходят в новый стартап DensityAI. Оставшиеся сотрудники программы Dojo перемещаются на другие должности внутри Tesla, связанные с вычислительными системами и центрами обработки данных, передает Day.Az.

Ранее миллиардер заявлял, будто этот проект должен стать ключевым элементом стратегии по обучению ИИ для беспилотных автомобилей и гуманоидных роботов. Впоследствии Маск признал, что разработка стала "эволюционным тупиком" после выхода на более перспективную архитектуру AI6.

Первые версии Dojo использовали комбинацию GPU Nvidia и чипов D1, а планируемая версия Dojo 2 должна была работать на собственном чипе D2. Однако эта линия развития закрыта, поскольку Tesla переходит на чипы AI5 и AI6, которые производят TSMC и Samsung.

Процессор AI5 разрабатывается для работы с системой помощи водителю FSD, а AI6 - как для бортовой обработки данных, так и для масштабного обучения ИИ. Маск пояснил, что объединение вычислительных задач на единой архитектуре позволит снизить сложность и затраты, в том числе на сетевую инфраструктуру суперкомпьютеров.

Tesla рассматривает возможность создания новой версии Dojo в формате кластеров, построенных полностью на AI5/AI6. Маск назвал этот вариант "условным Dojo 3".

Компания инвестировала около 500 млн долларов в строительство завода Dojo в Буффало, но его дальнейшая судьба пока неясна. Параллельно остается под вопросом судьба анонсированного в 2024 году суперкластера Cortex, который должен был решать задачи "реального ИИ".