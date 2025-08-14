https://news.day.az/politics/1774007.html Пакистан выразил признательность Азербайджану Пакистан всегда будет ценить и помнить неизменную поддержку правительства и народа Азербайджана. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин на приеме по случаю Дня независимости Пакистана.
Пакистан выразил признательность Азербайджану
Пакистан всегда будет ценить и помнить неизменную поддержку правительства и народа Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин на приеме по случаю Дня независимости Пакистана.
"После решительной победы Пакистана над индийской агрессией весь мир стал свидетелем того, как 28 мая этого года - в особый день как для Азербайджана, так и для Пакистана - наши страны вместе с Турцией отметили праздник в Лачине.
Подобно тому, как Азербайджан продолжил свой успешный путь освобождения Карабаха, Пакистан также продолжает отстаивать свободу Джамму и Кашмира", - подчеркнул он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре