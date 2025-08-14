Очередная медаль сборной Азербайджана на Всемирных играх

Член сборной Азербайджана по кикбоксингу Амин Гулиев поднялся на пьедестал почета на Всемирных играх, проходящих в китайском городе Чэнду.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, спортсмен, выступавший в весовой категории 63,5 кг, завоевал серебряную медаль.

Отметим, что на Всемирных играх, которые продлятся до 17 августа, Азербайджан представляют 14 спортсменов в 6 видах спорта: акробатическая гимнастика, аэробная гимнастика, тамблинг, карате, ушу, кикбоксинг. В настоящее время в активе сборной Азербайджана 4 серебряные медали. Ранее обладателями медалей стали Ирина Зарецка (карате), Тофиг Алиев (тамблинг), Даниель Аббасов и Мурад Рафиев (акробатический дуэт).