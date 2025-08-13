Telegram установил рекорд

Мессенджер Telegram заблокировал более 20,9 миллиона каналов с начала текущего года, что является абсолютным рекордом для платформы. Об этом свидетельствуют обновленные статистические данные, опубликованные на официальном сайте мессенджера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя конкретные причины столь массовых блокировок не уточняются, обычно подобные меры применяются в отношении каналов и групп, нарушающих правила платформы, включая распространение спама, мошенничество или неприемлемый контент. Так, например, несколько дней назад глава Telegram Павел Дурова анонсировал чистку мессенджера от каналов, авторы которых были замечены в вымогательстве и доксинге.

С начала года в ходе масштабной работы Telegram по удалению нарушающих правила платформы каналов были зафиксированы два особенно интенсивных дня по числу блокировок. Так, 27 июля администрация мессенджера удалила более 402 тысяч каналов и групп, что стало самым высоким однодневным показателем. Высокое число блокировок также было отмечено 3 июля, когда за один день было удалено более 314 тысяч каналов.