"Карван-Евлах" подписал вратаря португальской команды "Карван-Евлах" усилил свой состав еще одним футболистом. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя региона. Клуб подписал годичный контракт с португальским вратарем Педру Матеушом. Отметим, что последней командой 28-летнего игрока был португальский "Фейренсе". Он является игроком сборной Сан-Томе и Принсипи.
