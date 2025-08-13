"Карван-Евлах" подписал вратаря португальской команды

"Карван-Евлах" усилил свой состав еще одним футболистом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя региона.

Клуб подписал годичный контракт с португальским вратарем Педру Матеушом.

Отметим, что последней командой 28-летнего игрока был португальский "Фейренсе". Он является игроком сборной Сан-Томе и Принсипи.