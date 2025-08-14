https://news.day.az/world/1773984.html

Автобус с иранскими паломниками попал в ДТП - десятки жертв

В Ираке автобус, перевозивший иранских паломников на религиозную церемонию Арбаин, потерпел аварию на трассе Басра-Шаламче. Как передает Day.Az со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Ирана, в результате ДТП погибли 4 человека, ещё 57 получили ранения.