В Индии наводнение смыло деревню - ВИДЕО
В Индии наводнение смыло целую деревню.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тысячи жителей и скот оказались в водяной ловушке.
Представляем вашему вниманию данное видео:
