https://news.day.az/world/1773978.html В Греции стремительно распространяются лесные пожары - ВИДЕО Площадь лесных пожаров в Греции продолжает стремительно расти. Как передает Day.Az, кадры природной катастрофы опубликованы в Телеграм. Несколько десятков новых лесных пожаров вызвали эвакуацию в ряде районов страны.
В Греции стремительно распространяются лесные пожары - ВИДЕО
Площадь лесных пожаров в Греции продолжает стремительно расти.
Как передает Day.Az, кадры природной катастрофы опубликованы в Телеграм.
Несколько десятков новых лесных пожаров вызвали эвакуацию в ряде районов страны. На кадрах, приведенных ниже, выгорает посёлок Стамна на юго-западе Греции и одно из предполагаемых мест где жил и творил Гомер - посёлок Волиссос под Хиосом.
Представляем вашему вниманию данные видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре