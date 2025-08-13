В Греции стремительно распространяются лесные пожары

Площадь лесных пожаров в Греции продолжает стремительно расти.

Как передает Day.Az, кадры природной катастрофы опубликованы в Телеграм.

Несколько десятков новых лесных пожаров вызвали эвакуацию в ряде районов страны. На кадрах, приведенных ниже, выгорает посёлок Стамна на юго-западе Греции и одно из предполагаемых мест где жил и творил Гомер - посёлок Волиссос под Хиосом.

Представляем вашему вниманию данные видео: