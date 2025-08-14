Опубликованы итоги грузоперевозок через азербайджанские транзитные пути

В первом полугодии объем грузов, перевезенных по транспортным коридорам Азербайджана, превысил 16 миллионов тонн.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, в январе-июне текущего года по железнодорожному транспорту было перевезено 7 120,1 тыс. тонн грузов, морским транспортом - 3 752,2 тыс. тонн, автомобильным транспортом - 5 307,7 тыс. тонн.

Объем грузов, перевезенных по Восточно-Западному транспортному коридору, составил 8 300,8 тыс. тонн, в том числе по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия - 4 088,9 тыс. тонн; по Север-Юг транспортному коридору - 4 690,5 тыс. тонн; по Северо-Западному транспортному коридору - 2 930,4 тыс. тонн; по Юго-Западному транспортному коридору - 258,2 тыс. тонн.

Доля транзитных грузов в общем объеме перевозок составила: в железнодорожном транспорте - 45,8 %, в автомобильном транспорте - 42,3 %, в морском транспорте - 95,1 %.