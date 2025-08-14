"Шамахы" арендовал воспитанника "Сумгайыта"

Футбольный клуб "Шамахы" продолжает формировать состав на новый сезон.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 19-летний защитник Санан Мурадлы будет выступать за клуб на правах аренды в течение ближайшего сезона.

Футболист перешел из "Сумгайыта", воспитанником академии которого он является.