"Шамахы" арендовал воспитанника "Сумгайыта"
Футбольный клуб "Шамахы" продолжает формировать состав на новый сезон.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 19-летний защитник Санан Мурадлы будет выступать за клуб на правах аренды в течение ближайшего сезона.
Футболист перешел из "Сумгайыта", воспитанником академии которого он является.
