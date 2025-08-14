Автор: Зульфия Алиева, заместитель главного редактора Day.Az

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько дней подряд проводит переговоры с лидерами разных стран и объясняет всем подряд, что у его страны вдруг обнаружилась уникальная "изюминка" - место в центре важнейшего транзитного маршрута Евразии. Примечательная метаморфоза: еще недавно в Ереване убеждали мир, что этот маршрут "им ничего не даст". В Армении наконец сообразили, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказался прав?

После примечательного саммита в Вашингтоне в Ереване все чаще звучит мысль: Армения оказалась в уникальном положении, открылись новые возможности, варианты и перспективы. Пришло понимание того, что через армянскую территорию может пройти маршрут, способный изменить экономическую карту региона. Перелом наступил после вашингтонской встречи 8 августа 2025 года и подписания совместной декларации между Баку и Ереваном.

Десятилетиями в Баку говорили: Зангезур - это не только азербайджанский интерес, а шанс связать Каспий и Черное море, Центральную Азию и Европу, оживить торговлю и инвестиции. Так почему Пашинян вдруг все понял?



Изменился контекст: разорванные глобальные цепочки требуют новых связей, и любая "сквозная" коммуникация Восток-Запад приобретает премиальную стоимость. На этом фоне в Армении, похоже, окончательно осознали: речь не о "чужом проекте", а о ресурсе мирового уровня. И сразу началась серия активных обзвонов мировых лидеров с презентацией новых возможностей, которые Ереван готов обсуждать и предлагать своим партнерам.

Пашинян переговорил, пожалуй, со всеми: с Масудом Пезешкианом, Владимиром Путиным, Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидерами Казахстана и Грузии и даже с председателем Европейского совета Антониу Коштой. В повестке теперь - именно "окна возможностей" для региона. Это язык прагматики, а не отрицания, и он во многом совпадает с тем, что годами продвигал Президент Ильхам Алиев: взаимная экономическая выгода вместо бесконечного спора о терминах.



Сама география звонков Пашиняна после 8 августа - это очное признание ценности Зангезурского коридора (или дороги Трампа, как ее условились называть): Москва - для стабилизации; Тегеран - для снятия опасений; Анкара - для включения в трансанатолийскую связность; Брюссель - для европейского спроса на устойчивые коридоры; Астана и Тбилиси - для сборки региональной логистики и инвестиций. Это именно та наднациональная логика "выигрывают все", которую Президент Азербайджана объяснял годами, и которую Ереван теперь воспроизводит в разговорах на высшем уровне.



Именно визионерская политика Ильхама Алиева сделала возможным то, что еще вчера казалось мягко говоря, маловероятным: превратить спор вокруг 45 километров дороги в проект, который приносит выгоду не только Азербайджану, но и соседям, а в перспективе - огромному пространству Евразии.

Зангезурский коридор (маршрут TRIPP) сегодня - это уже не линия на карте, а в каком-то смысле тест на способность мыслить и смотреть стратегически. Логика политики Президента Ильхама Алиева заключалась не в том, чтобы "забрать", как это представляли в Ереване - а в том, чтобы создать: инфраструктуру, правила игры, стимулы и возможности для всех. Ильхам Алиев показал и доказал, что выиграть можно не за счет чьего-то поражения, а через создание новых условий.



Условий, в которых выигрывают все.