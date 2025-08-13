Колумбия поздравила Баку и Ереван

Министерство иностранных дел Колумбии от имени правительства поздравило Азербайджан и Армению с подписанием 8 августа 2025 года Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации колумбийского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Для Колумбии это важный шаг, который подтверждает ценность диалога и дипломатии как основополагающих инструментов мирного урегулирования конфликтов. Колумбия также подтвердила свою приверженность делу продвижения мира, региональной стабильности и уважения норм международного права", - отмечается в публикации.