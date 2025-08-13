Госдолг США установил новый рекорд

Государственный долг США впервые в истории превысил 37 триллионов долларов. О новом рекорде сообщается в базе данных на официальном сайте американского Министерства финансов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"$37,004,817,625,842.56", - указано в таблице размера долга США по состоянию на понедельник, 11 августа. За три дня он увеличился на 6 миллиардов долларов.