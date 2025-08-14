Трамп обозвал Болтона

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон является глупцом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя его слова о некой "победе России".

"Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который сказал, что, хотя встреча пройдет на американской земле, "Путин уже победил", - написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что если бы он бесплатно "получил Москву и Ленинград", то "фейковые новости" утверждали бы, что он заключил невыгодную сделку.

Болтон занимал пост советника по национальной безопасности в период первого президентского срока Трампа.

Экс-советник сделал свое заявление в интервью журналу The Atlantic, где утверждал, что "президент России Владимир Путин уже победил". Болтон пояснил это тем, что Трамп хочет заключить сделку. Если глава Белого дома не сможет достигнуть поставленной цели, то он может выйти из переговорного процесса, подчеркнул экс-советник.