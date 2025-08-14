https://news.day.az/world/1774149.html Cильное землетрясение произошло на Камчатке Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке. Как передает Day.Az, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 63,8 км. Землетрясение произошло в 414 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.
Cильное землетрясение произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке.
Как передает Day.Az, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 63,8 км. Землетрясение произошло в 414 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре