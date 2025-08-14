https://news.day.az/world/1774149.html

Cильное землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке. Как передает Day.Az, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 63,8 км. Землетрясение произошло в 414 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.