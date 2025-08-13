Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Албания Байрам Бегай направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От имени народа Албании и от себя лично искренне поздравляю Вас с успешным подписанием мирной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Подписание этого документа является исторической вехой, открывающей путь к сотрудничеству и взаимопониманию между двумя странами. Высоко ценим постоянную решимость и приверженность, продемонстрированные как Вами, так и Соединенными Штатами Америки.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь подтвердить, что Албания придает большое значение дружбе с Азербайджаном и нашему стабильно развивающемуся партнерству, основанному на взаимном уважении и общих интересах.
Уверен, что под Вашим мудрым руководством отношения между нашими странами будут и впредь развиваться, а авторитет и вклад Азербайджана на международной арене еще больше возрастут.
С наилучшими пожеланиями дальнейшего успеха мирного процесса и процветания дружественного народа Азербайджана, примите, господин Президент, заверения в моем глубочайшем уважении", - говорится в письме.
