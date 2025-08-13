В Китае спасли собаку, которая провела в грязи более 30 часов

В уезде Юйчжун в китайской провинции Ганьсу продолжаются спасательные работы по борьбе с последствиями наводнения. В Сети широко разошлось видео спасения собаки, которая провела в грязи более 30 часов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: