В Британии призвали удалять старые e-mail

Британское правительство рекомендовало гражданам удалять старые электронные письма и фотографии в рамках усилий по экономии воды после объявления о "национально значительной" нехватке водных ресурсов. Однако эксперты ставят под сомнение эффективность этой меры, указывая, что удаление данных едва ли окажет существенное влияние на потребление воды и даже наоборот может увеличить его для центров обработки данных, использующих определенные типы испарительного охлаждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH).

Текущая ситуация с нехваткой воды в Англии теперь определяется как "национально значимый инцидент". Пять регионов страны официально объявлены зонами засухи, еще в шести наблюдается длительная сухая погода. Последние шесть месяцев до июля стали самыми засушливыми с 1976 года. Согласно отчетам, уровни рек и водохранилищ продолжают падать, и прогноз на август не обещает существенных осадков.

Правительство призывает граждан экономить воду, предлагая ряд других, более традиционных и действенных мер. Среди них сбор дождевой воды, устранение утечек в туалетах, использование сточных вод для полива растений, а также сокращение времени принятия душа и отказ от полива газонов. Однако в числе рекомендаций прозвучал и призыв удалять старые электронные письма и фотографии, поскольку, как отмечалось, центры обработки данных требуют огромного количества воды для охлаждения своих систем.

Критики указывают на сомнительность этой рекомендации. Хотя центры обработки данных действительно потребляют значительные объемы воды для испарительного охлаждения, большая часть этого потребления приходится на вычисления с использованием центральных и графических процессоров, а не на хранение изображений и электронных писем. После сохранения данные генерируют очень мало тепла, а устройства хранения часто переводятся в режим низкого или нулевого энергопотребления и активируются только при необходимости.

Воздействие удаления отдельным пользователем электронных писем и старых фотографий на потребление воды центрами обработки данных, вероятно, будет столь незначительным, что может считаться бесполезным. Более того, поиск и удаление старых данных из онлайн-архивов потенциально может потребовать больше энергии и воды, чем их первоначальное хранение, что делает эту меру контрпродуктивной.

Дополнительным фактором является то, что удаляемые данные, предназначенные для экономии воды, могут храниться в центре обработки данных за пределами Великобритании. Поскольку в Великобритании нет всеобъемлющих законов, требующих хранения данных граждан внутри страны, такой сценарий вполне реален, что делает призыв к экономии воды на британской территории еще менее эффективным.