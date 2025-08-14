https://news.day.az/world/1773990.html Украина вышла из очередного соглашения СНГ Украинские власти решили выйти из очередного соглашения в рамках СНГ. Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Украинские власти решили выйти из очередного соглашения в рамках СНГ.
Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О выходе из Соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал он.
Документ был подписан в апреле 1996 года.
Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.
