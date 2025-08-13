https://news.day.az/economy/1773841.html К сведению пенсионеров Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за август по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району. Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ.
К сведению пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за август по Баку, Сумгайыту, Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ.
Выплата пенсий в этом месяце по Нахчыванской Автономной Республике осуществлена Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения НАР. Пенсии по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, за август также будут выплачиваться по графику.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре