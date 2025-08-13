Парламенты Азербайджана и Кении укрепляют двусторонние связи

Члены Сената Кении Стюарт Мазайо, Табита Мутинда и Хамида Кибвана, которые, как ожидается, войдут в состав группы дружбы между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Сенатом Республики Кения, посетили посольство Азербайджана в своей стране.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Кении, посол Султан Гаджиев проинформировал сенаторов о пути развития, основанном на политическом курсе великого лидера Гейдара Алиева, работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, деятельности Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения и важности парламентской дипломатии, инициативах, выдвинутых в рамках проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29, а также планах по подготовке к 13-й сессии Всемирного форума городов WUF13.

На встрече говорилось об историческом значении Совместной декларации, подписанной на прошлой неделе Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне, для мира и развития как между Азербайджаном и Арменией, так и в регионе в целом.

В заключение стороны выразили надежду, что сотрудничество, которое будет налажено между Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Кении, внесет позитивный вклад в динамику стремительно развивающихся отношений между двумя странами.

Напомним, что по итогам официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Кению в июне этого года первоначально была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении сотрудничества между парламентами двух стран. Этот вопрос обсуждался на встречах со спикером Национальной ассамблеи Кении Мозесом Ветангулой и председателем Сената Амасоном Джеффа Кинги.