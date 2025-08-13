https://news.day.az/sport/1773946.html Азербайджанская команда проведет оба матча Кубка Европы в Баку Объявлено место проведения матчей женской гандбольной команды "Кюр" во втором квалификационном раунде Кубка Европы. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представитель Мингячевира проведет обе игры с португальским "Сан-Педру-ду-Сул" в Баку. По обоюдному согласию команд встречи пройдут на AHF Arena. Поединки состоятся 4-5 октября.
Азербайджанская команда проведет оба матча Кубка Европы в Баку
Объявлено место проведения матчей женской гандбольной команды "Кюр" во втором квалификационном раунде Кубка Европы.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представитель Мингячевира проведет обе игры с португальским "Сан-Педру-ду-Сул" в Баку.
По обоюдному согласию команд встречи пройдут на AHF Arena.
Поединки состоятся 4-5 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре