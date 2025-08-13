Азербайджанская команда проведет оба матча Кубка Европы в Баку

Объявлено место проведения матчей женской гандбольной команды "Кюр" во втором квалификационном раунде Кубка Европы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представитель Мингячевира проведет обе игры с португальским "Сан-Педру-ду-Сул" в Баку.

По обоюдному согласию команд встречи пройдут на AHF Arena.

Поединки состоятся 4-5 октября.