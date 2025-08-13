В 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности

В связи с усилением африканского антициклона в 16 городах Италии на ближайшие два дня объявлен красный уровень погодной опасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к этим городам относятся столица Рим, а также Болонья, Больцано, Брешиа, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Генуя, Латина, Милан, Перуджа, Риети, Турин, Венеция, Верона и Витербо.

Сообщается, что в ближайшие дни температура воздуха в стране превысит 40 градусов. Людям с хроническими, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями, и лицам с повышенной чувствительностью рекомендовано проявлять осторожность. Населению советуют оставаться в тени и не выходить на улицу во второй половине дня.