В Армении пройдут заседания по разработке новой Конституции

В Армении вскоре пройдут заседания по разработке новой Конституции.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заседания проведет Совет по конституционным реформам.
Отметим, что в феврале текущего года премьер-министр Армении Пашинян обратился к гражданам, заявив о необходимости проведения общенационального референдума по принятию новой Конституции.
Ранее представители правительства Армении заявляли, что подготовка нового текста Конституции планируется до проведения парламентских выборов в 2026 году.
