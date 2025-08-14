В Армении пройдут заседания по разработке новой Конституции

В Армении вскоре пройдут заседания по разработке новой Конституции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, заседания проведет Совет по конституционным реформам.

Отметим, что в феврале текущего года премьер-министр Армении Пашинян обратился к гражданам, заявив о необходимости проведения общенационального референдума по принятию новой Конституции.

Ранее представители правительства Армении заявляли, что подготовка нового текста Конституции планируется до проведения парламентских выборов в 2026 году.