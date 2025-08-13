В Вашингтоне развернули войска Нацгвардии США

Подразделения войск Национальной гвардии размещены в центре американской столицы для обеспечения общественного порядка.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск США.

"Национальная гвардия округа Колумбия прибыла на службу для оказания помощи федеральным и окружным правоохранительным органам на Капитолийском холме", - говорится в заявлении пресс-службы в X.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.