Пожары в Агдере и Губадлы потушены.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

Согласно сообщению, пожар, возникший в горной местности села Суговушан Агдеринского района, был потушен благодаря высокой профессиональной подготовке спасательных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям и самоотверженному труду сотрудников, не допущено его распространение на более обширную территорию.

Кроме того, пожар, возникший на открытой местности в селе Гаялы Губадлинского района, был потушен за короткое время.