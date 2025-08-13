https://news.day.az/society/1773862.html Пожары в Агдере и Губадлы потушены Пожары в Агдере и Губадлы потушены. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.
Пожары в Агдере и Губадлы потушены
Пожары в Агдере и Губадлы потушены.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.
Согласно сообщению, пожар, возникший в горной местности села Суговушан Агдеринского района, был потушен благодаря высокой профессиональной подготовке спасательных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям и самоотверженному труду сотрудников, не допущено его распространение на более обширную территорию.
Кроме того, пожар, возникший на открытой местности в селе Гаялы Губадлинского района, был потушен за короткое время.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре