Глава Минфина Турции заявил о тенденции на ускорение роста национальной экономики

Позитивные тенденции в турецкой экономике свидетельствуют об ускорении роста ВВП страны во втором квартале 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в публикации министра казначейства и финансов Турции Мехмета Шимшека в соцсетях.

Глава Минфина отметил, что положительная динамика фиксируется в промышленности, строительной сфере и секторе услуг. По его словам, производство в стране растет, а внешнеторговый дефицит находится на приемлемом уровне.

"Рост валютной выручки, формирующейся за счет сильного экспорта и доходов от туризма, оказывает позитивное воздействие на торговый баланс страны. Снижение неопределенности на глобальной арене вкупе с процессом дезинфляции станут новым стимулом для экономики Турции", - говорится в публикации.