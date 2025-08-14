Премьер-лига Мисли: Объявлено расписание матчей II и III туров
Объявлено расписание матчей II и III туров Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, II тур охватит четыре дня.
Другая игровая неделя продлится три дня. Самым интересным матчем III тура станет встреча "Нефтчи" - "Туран Товуз".
Отметим, что все поединки будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport.
22 августа (пятница)
17:00. "Имишли" - "Нефтчи"
Шамахинский городской стадион
19:30. "Карабах" - "Сумгайыт"
"Азерсун Арена"
23 августа (суббота)
19:00. "Кяпаз" - "Карван-Евлах"
Габалинский городской стадион
24 августа (воскресенье)
17:00. "Шамахы" - "Сабах"
Шамахинский городской стадион
19:30. "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"
"Азерсун Арена"
25 августа (понедельник)
19:00. "Габала" - "Зиря"
Габалинский городской стадион
III тур
29 августа (пятница)
18:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
20:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
"Нефтчи Арена"
30 августа (суббота)
18:00. "Зиря" - "Кяпаз"
Стадион СК "Зиря"
20:30. "Араз-Нахчыван" - "Габала"
"Лив Бона Деа Арена"
31 августа (воскресенье)
17:00. "Карван-Евлах" - "Карабах"
Шамахинский городской стадион
19:30. "Сабах" - "Имишли"
"Банк Республика Арена"
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре