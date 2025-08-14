Премьер-лига Мисли: Объявлено расписание матчей II и III туров

Объявлено расписание матчей II и III туров Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, II тур охватит четыре дня.

Другая игровая неделя продлится три дня. Самым интересным матчем III тура станет встреча "Нефтчи" - "Туран Товуз".

Отметим, что все поединки будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport.

22 августа (пятница)

17:00. "Имишли" - "Нефтчи"

Шамахинский городской стадион

19:30. "Карабах" - "Сумгайыт"

"Азерсун Арена"

23 августа (суббота)

19:00. "Кяпаз" - "Карван-Евлах"

Габалинский городской стадион

24 августа (воскресенье)

17:00. "Шамахы" - "Сабах"

Шамахинский городской стадион

19:30. "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"

"Азерсун Арена"

25 августа (понедельник)

19:00. "Габала" - "Зиря"

Габалинский городской стадион

III тур

29 августа (пятница)

18:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

20:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"

"Нефтчи Арена"

30 августа (суббота)

18:00. "Зиря" - "Кяпаз"

Стадион СК "Зиря"

20:30. "Араз-Нахчыван" - "Габала"

"Лив Бона Деа Арена"

31 августа (воскресенье)

17:00. "Карван-Евлах" - "Карабах"

Шамахинский городской стадион

19:30. "Сабах" - "Имишли"

"Банк Республика Арена"