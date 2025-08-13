https://news.day.az/sport/1773877.html

Объявлены судьи двух матчей "Араз-Нахчывана" в Лиге чемпионов

Объявлены назначения на первые два матча футзальной команды "Араз-Нахчыван" в Лиге чемпионов УЕФА. Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация футзала Азербайджана. Игры группы F, где находится наш представитель, пройдут в Австрии. В основной этап выйдет только лидер группы. 27 августа