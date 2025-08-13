Объявлены судьи двух матчей "Араз-Нахчывана" в Лиге чемпионов
Объявлены назначения на первые два матча футзальной команды "Араз-Нахчыван" в Лиге чемпионов УЕФА.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация футзала Азербайджана.
Игры группы F, где находится наш представитель, пройдут в Австрии. В основной этап выйдет только лидер группы.
27 августа
19:00 "Араз-Нахчыван" - "Спарта Белфаст" (Северная Ирландия)
Судьи: Гонсало Фелипе Сантос Дуарте (Португалия), Орест Дуцяк (Украина), Владимир Себек (Черногория)
Судья: Талал Даравши (Израиль).
Хронометрист: Негош Вуканович (Австрия)
Линц, Дворец спорта НМС
28 августа
19:00. "ПЙФ Солтайрс" (Шотландия) - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Владимир Себек, Гонсало Фелипе Сантос Дуарте, Александр Вангелов (Болгария)
Судья-инспектор: Талал Даравши
Хронометрист: Негош Вуканович
Линц, Дворец спорта НМС
30 августа
21:30. "Люти Крайишничи" (Австрия) - "Араз-Нахичеван"
Линц. Дворец спорта НМС.
