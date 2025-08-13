Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Самвел Карапетян, человек, чьи миллиарды пахнут не потом честного труда, а цементом клановых монополий и золотом теневых контрактов, решил снова сыграть в мессию для "своих". Из тесной камеры СИЗО он протянул стране руку, щедро украшенную перстнями, и объявил о рождении движения с говорящим названием - "По-своему". Как будто кто-то сомневался, что он привык жить, зарабатывать и править именно так - по-своему, по-олигархически.

Это глас не пророка и не мученика, но глас олигарха. Самвел Карапетян, строительный магнат, хозяин группы "Ташир" и один из столпов той самой "старой Армении", которую так яростно пытался, но не смог демонтировать Пашинян, решил поиграть в Нельсона Манделу. Сидя в камере, он анонсирует создание политического движения "По-своему".

Это не просто новость. Это реквием. Реквием по будущему Армении, которую в очередной раз пытаются затащить обратно в склеп, где правят бал призраки прошлого, клановые интересы и фантомные боли проигранных абсурдных хотений.

Хотя, что такое Самвел Карапетян? Это не просто бизнесмен. Это воплощение, квинтэссенция той самой системы, которая 30 лет высасывала из Армении жизненные соки, держала ее на коротком поводке внешних дотаций и кормила народ ядовитой смесью из ура-патриотизма и реваншистских грез. Это система, где богатство создавалось не инновациями и конкуренцией, а близостью к власти, монополизацией рынков и перераспределением российских финансовых потоков.

И вот этот человек, из тюремной камеры, вещает нам о "развитии экономики" и "создании реальных возможностей для бизнеса". Простите, для чьего бизнеса? Для тех десятков тысяч мелких предпринимателей, которых душили монополии, аффилированные с такими, как он? Или для нового поколения IT-специалистов, которые бегут из страны, потому что не видят будущего в системе, где все решает не талант, а принадлежность к клану?

Это театр абсурда. Человек, ставший миллиардером в России, чье имя неразрывно связано с так называемым "карабахским кланом" и эпохой тотальной коррупции, обещает "вернуть молодежи веру в будущее". Какую веру? Веру в то, что единственный социальный лифт - это родственные связи и лояльность "правильным" людям? Веру в то, что можно проиграть войну, потерять территории, ввергнуть нацию в глубочайший экзистенциальный кризис, а потом просто пересобрать старую колоду крапленых карт и начать игру заново?

Обратите внимание на риторику. "Укреплять семейные и национальные ценности", "защищать и сохранять Армянскую апостольскую церковь". Это классические мантры любого консервативного реванша. Когда нечего предложить в экономике и технологиях, когда нет образа будущего, в ход идут самые архаичные, самые пещерные инстинкты. Это попытка мобилизовать ту часть общества, которая до сих пор живет в мифах о "Великой Армении от моря до моря", ту часть, для которой поражение в 44-дневной войне - это не повод для трезвого анализа и переосмысления своего места в мире, а лишь досадное недоразумение, которое нужно "исправить".

И, конечно же, вишенка на этом прогнившем торте - "обеспечить право "арцахцев" на достойную жизнь". Это не просто пункт программы. Это прямой сигнал, это боевой клич реваншизма. Это отказ признавать новую реальность, сложившуюся в регионе после блестящей победы Азербайджана. Это попытка вновь разжечь костер войны, подогревая несбыточные надежды и консервируя ненависть. Вместо того чтобы помочь этим людям интегрироваться и найти свое место в новой жизни, их снова хотят сделать заложниками политических амбиций обанкротившейся элиты.

Происходящее в Ереване - это одновременно и трагедия, и закономерный финал. Трагедия народа, который попал в заложники к своим собственным политическим Франкенштейнам. И закономерный финал системы, построенной на оккупации и исторической лжи. Армения сегодня - это государство, пожирающее само себя. Ее элиты заняты борьбой за право контролировать скудеющие ресурсы. И эта борьба ведется уже из тюремных камер - последней сцены для этого политического театра теней.

Карапетян заявляет, что 14 августа суд решит, существует ли в Армении правосудие. Какая горькая ирония! Человек, который является продуктом и символом системы тотального отсутствия правосудия для простого человека, теперь апеллирует к нему. Нет, господин Карапетян, вопрос не в том, есть ли в Армении правосудие. Вопрос в том, есть ли у Армении будущее, если такие, как вы, все еще считают себя вправе определять ее путь.

В его речах много слов о "национальных ценностях", "праве на достойную жизнь" и "укреплении авторитета Армении". Но, если отбросить благородный декор, слышен старый, прокуренный голос армянской клановой политики, где "достойная жизнь" всегда начинается с того, чтобы обеспечить кормушку для своих, а авторитет измеряется не доверием соседей, а объемом теневых потоков.

В списке целей - экономика, бизнес, семья, церковь. Все красиво, как на предвыборном баннере. Но позвольте, где был этот патриот, когда его бизнес-империя, будучи привязана к российским политическим элитам, паразитировала на монополиях, а деньги из Армении утекали в московские небоскребы? Где был он, когда "семейные ценности" в Карабахе разрушались войной, а молодежь бежала из страны, не веря ни в государство, ни в будущее?

"Движение" Карапетяна - это не народная инициатива, а очередная клановая ставка. Сегодня - на национализм и церковь, завтра - на торговлю политическим влиянием. Приманка - для разочарованных. Смысл - в возвращении к власти людей, для которых Армения - это кормовой актив.

А его акцент на "праве" - это тонкая игра на старых ранах. Это не забота о людях, а попытка вновь поджечь фитиль, который в регионе и так тлеет. Карапетян прекрасно понимает: пока в политике Армении звучит слово "арцах", можно прикрывать любую коррупцию, любой провал, любое бездействие, списывая всё на "тяжелое время".

И вот теперь он готов "по-своему" строить политическую силу. Только это "по-своему" всегда значит - по-клановому, по-закулисному, по-схемному. Не по закону, не по справедливости, не по совести.

Первое - зачем Карапетяну это движение. Для него "По-своему" - это не идеология, а страховка. Страховка от забвения, от потери активов, от того, что нынешняя армянская власть может его "слить" под внешнее давление или в обмен на политические бонусы. В условиях, когда в Армении развернулась война элит, тюрьма - это не приговор, а стартовая площадка. Армянская история знает десятки примеров, когда фигуранты уголовных дел возвращались в политику уже в образе "жертв режима". Карапетян собирается ровно по этому сценарию - превратить себя из миллиардера под следствием в "политического узника" и лидера "народного движения".

Второе - кто будет спонсорами. Официально - никто. Неофициально - остатки пророссийского капитала в Армении, часть диаспоры в России и, возможно, те, кто на Западе не прочь держать в Ереване своего "тяжеловеса". Карапетян - фигура гибкая: в Москве его знают как лояльного бизнесмена, способного финансировать нужные проекты. В Армении его готовы воспринимать как патриота и мецената. Для диаспоры в США он может сыграть в "человека, который спасет церковь и национальные ценности". Такой универсальный "ключ" открывает двери к разным кошелькам.

Третье - как это встроится в реваншистскую политику Еревана. Фокус на "праве" - это прямая реваншистская повестка. Карапетян не будет открыто призывать к войне, но его риторика построена так, чтобы держать Карабах в политическом центре, напоминать о "потерянных территориях", о "преданных братьях". Это значит одно: любой мирный договор с Азербайджаном будет саботироваться, а любые попытки нормализации отношений - встречаться криками о "предательстве".

Четвертое - зачем ему "церковная карта". Поддержка Армянской апостольской церкви - это не вера, а расчет. ААЦ - один из немногих институтов, который может легитимировать политические проекты в глазах традиционного и пожилого электората. Более того, церковь в Армении - это не только религия, но и реальная финансовая и земельная власть. В союзе с ААЦ любой политик получает доступ к медиаресурсам, структурам влияния и международным связям через религиозные каналы.

Пятое - цифры и факты. Карапетян контролировал "Ташир" с оборотом в несколько миллиардов долларов, строил торговые центры, жилые комплексы, энергетические объекты. Основные активы - в России, но проекты в Армении всегда имели политическую окраску. По данным открытых источников, только в 2020-2022 годах "Ташир" вложил в Армению более 150 млн долларов, но значительная часть этих средств вернулась к компаниям, аффилированным с самим же холдингом. То есть меценатство было обернуто в бизнес-схему.

Шестое - прогноз. "По-своему" может стать не массовой партией, а клановым клубом, задачей которого будет качать улицу, влиять на медиа и формировать в парламенте группу давления. Это будет проект не про власть в чистом виде, а про торговлю влиянием. Карапетян понимает: в нынешних условиях ему выгоднее быть "серым кардиналом", чем премьером под обстрелом критики.

Самвел Карапетян и его "По-своему" - это не про демократию, не про развитие и не про "восстановление авторитета Армении". Это про то, как в стране, раздавленной внутренними конфликтами и внешними поражениями, снова запускают старую технологию - влить в политику деньги олигарха, замешанные на эмоциях, национализме и церковной риторике.

Карапетян - это не фигура обновления, а реликт 90-х и нулевых, только обернутый в новую фанерку. Он идет в политику не для того, чтобы строить страну, а чтобы занять плацдарм. Плацдарм для влияния на повестку, для блокировки любых шагов, которые могут вывести Армению из замкнутого круга конфронтации. И делает он это "по-своему" - через клан, медиа и деньги.

Движение "По-своему"? Нет. Это движение "По-старому". Это попытка реанимировать политический труп. Это агония старого мира, который отчаянно цепляется за власть, не желая уходить на свалку истории, где ему самое место.

Для Азербайджана и для всего региона это четкий сигнал: процесс выздоровления армянского общества будет долгим и мучительным. Призраки прошлого так просто не сдаются. Они будут вылезать из всех щелей, из роскошных московских особняков и из сырых ереванских камер, обещая вернуть то, что безвозвратно ушло.

Исторически, такие фигуры опасны тем, что они умеют играть на двух досках одновременно: внутри страны - "патриот-спаситель", снаружи - "бизнесмен с международными связями". Это тот самый гибридный игрок, который и в Вашингтоне, и в Москве может улыбаться, рассказывать о "мире", а дома - подливать керосин в костер.

И если смотреть в перспективе, "По-своему" - это не партия, а бункер. Бункер, в котором реваншизм будет храниться в законсервированном виде, пока не появится удобный момент. И когда такой момент придет - неважно, через год или через пять - Карапетян и ему подобные будут готовы выйти из тени, снова продавать обществу мифы о "справедливой борьбе" и снова тянуть регион в прошлое.

У истории Кавказа есть простое правило: каждый олигарх, который начинает говорить о "национальном возрождении", на самом деле хочет возродить только одну вещь - свою власть. И в случае с Карапетяном это особенно опасно, потому что его "по-своему" всегда означает "против всех, кто мешает".

Но караван истории уже ушел. Те, кто пытается идти "по-своему" против течения времени и реальности, обречены лишь на одно - утонуть в септической яме собственных несбывшихся амбиций.

И наблюдать за этим саморазрушением - поучительное, хотя и мрачное зрелище.