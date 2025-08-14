Центральный банк Азербайджана объявил о завершении тестирования первого этапа особого режима регулирования.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своей социальной сети член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

Он отметил, что в ходе тестирования были оценены 4 инновационных продукта. Результаты оценки по двум направлениям признаны успешными, по остальным - нецелесообразными. Поддерживаемые проекты связаны с криптовалютными операциями.

"Для повышения безопасности и прозрачности проведения криптовалютных транзакций планируется интеграция приложения m10 в платформу Binance. Благодаря этой интеграции пользователи смогут вносить и выводить средства со своих кошельков Binance.

Другой проект - "Криптоброкерская платформа" - создаёт возможности для удобной и безопасной покупки, продажи и хранения виртуальных активов. Целью проведения тестирования в рамках особого режима регулирования также является формирование и совершенствование нормативно-правовой базы в этом направлении.

Центральный банк реализует проект по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейна с 2019 года. Изучение возможностей полноценного применения технологии блокчейн важно для развития рынка виртуальных денег.

Тестовые проекты Центробанка могут позволить в ближайшем будущем начать выпуск и использование криптовалют в Азербайджане. В условиях всё большей виртуализации глобальных финансовых транзакций использование и системная интеграция криптовалют в Азербайджане являются одной из основных задач", - добавил депутат.