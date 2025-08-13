https://news.day.az/world/1773901.html Китай ответил на санкции Евросоюза Китай ввел ответные санкции в отношении Евросоюза, распространив их действие с 13 августа на банки UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Об этом сообщает Минкоммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", - говорится в заявлении министерства.
