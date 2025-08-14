США активизируются на энергетическом фронте Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В Вашингтоне на минувшей неделе были сделаны шаги, важные не только с точки зрения геополитики.

7 августа с участием Президента Ильхама Алиева и специального представителя Президента США Стива Уиткоффа был подписан Меморандум о сотрудничестве между SOCAR и компанией ExxonMobil. Документ был подписан министром экономики АР Микаилом Джаббаровым и вице-президентом ExxonMobil Джоном Ардиллом.

Название этой американской компании звучит в Азербайджане три десятка лет, однако заключение договоренности в США является знаменательным событием, потому что между компанией и ее обязательствами по проекту не всегда все было просто.

ExxonMobil работает в Азербайджане с 1995 года. Через год после подписания "Контракта века" эта американская компания подключилась к проекту Азери-Чыраг-Гюнешли, а затем стала акционером основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2017 году "Контракт века" был продлен еще на 30 лет. В преддверии этого события, в ходе обсуждений между ВР и ExxonMobil возникли некоторые проблемы. Американская компания в связи с падением цен на нефть не была согласна с продлением контракта на прежних условиях. В мировых СМИ эта ситуация была представлена как "ExxonMobil уходит из Азербайджана". В качестве причины указывалось якобы сокращение запасов нефти и тому подобное. Одновременно заявила о планах ухода из страны другая американская компания - Chevron. В 2018-м об уходе американцев стали говорить с еще большей определенностью. Вместе с тем, в 2017 году, ExxonMobil вошла в состав акционеров BTC Co., управляющего нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, приобретя 2,5 процента долевого участия в БТД у компании CIECO BTC (UK) Ltd ("дочка" японской корпорации Itochu).

Комментируя ситуацию, азербайджанские эксперты указывали, что свято место пусто не бывает. И это правда. Глава ВР Роберт Дадли в кулуарах СПГ-саммита в апреле 2019 года заявил, что Вritish Petroleum рассматривает покупку долей Exxon и Chevron в АЧГ. "Нам нравится наше участие в АЧГ. Думаю, что если появится возможность увеличить нашу долю, это будет для нас естественным выбором, но все будет зависеть от цены", - сказал он.

Chevron в конечном итоге все же покинула проект АЧГ, продав свою долю венгерской MOL.

В 2020 году, когда возобновились разговоры об уходе ExxonMobil, главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по Каспийскому региону и Европе Эшли Шерман сказал в интервью Trend, что участие в проекте АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства. Эти активы, отметил он, предлагают долгосрочную и дешевую добычу нефти при стабильных налоговых условиях.

"Как показывает соглашение MOL с Chevron, доля в ACG может иметь решающее значение для реализации амбиций роста. Тем не менее, мы ожидаем, что любой заинтересованный покупатель оценит сделку, исходя из консервативных предположений, даже если цены восстановятся", - отметил аналитик.

ExxonMobil осталась в проекте и до сих пор сохраняет в нем свою долю в 6,79 процента.

Весной текущего года ExxonMobil заметно активизировалась в Азербайджане. В марте вице-президент корпорации Джон Ардилл, министр экономики Микаил Джаббаров и глава SOCAR Ровшан Наджаф обсудили возможности расширения сотрудничества. И в июне, в ходе Бакинской энергетической недели ExxonMobil и SOCAR подписали Меморандум о разведке и добыче трудноизвлекаемых углеводородов на суше.

Подробности сделки не раскрываются. Однако эксперты делают выводы по сделанным сторонами заявлениям. Ардилл заявил, что оценить запасы ресурсов и необходимые финансовые вложения можно будет в ближайшие годы. Вице-президент по геологии SOCAR Арзу Джавадова уточнила, что меморандум направлен на изучение возможностей проекта, о бурении разведочных скважин компании пока не договаривались.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эксперт, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан:

"К нетрадиционным месторождениям относятся источники углеводородов, которые залегают в пористых породах и требуют применения специальных технологий добычи, в т.ч. гидроразрыва пласта. К таким источникам ископаемого топлива относят, например, сланцевые нефтегазовые месторождения, глубоководные месторождения, газовые гидраты и т.д. Американская компания имеет большой опыт в данной сфере. Доля сухопутных месторождений в нефтяном балансе Азербайджана составляет всего 5 процентов, тем не менее, разведка таких месторождений - это еще одна возможность для страны.

ExxonMobil в настоящее время единственная американская компания, которая присутствует в сегменте добычи в Азербайджане. Подписанный 7 августа меморандум - это продолжение соглашения, заключенного в рамках Бакинской энергетической недели.

ExxonMobil - это американкий нефтегигант, обладающий передовыми технологиями. Эти технологии могут быть применены для разведочных работ на суше - в западной части страны, от Евлаха и далее. Эти работы могут дать ответ на вопрос, насколько коммерчески прибыльно будет вести разработку углеводородного потенциала, имеющегося в этом регионе. Известно, что в районе Нафталана имеется густая нефть нафталанской марки. Западнее, особенно в Газахе и Товузе, при бурении водяных скважин на поверхность выходит природный газ. Возможно, это попутный газ. Люди используют его, я сам даже видел, как выходящий из-под земли газ используют для приготовления хлеба в тандырах. Но насколько будет прибыльна промышленная разработка, это должны показать исследования.

Месторождения на суше имеются в Азербайджане на Абшероне, в Шабране, в Сальяне и Нефтчале. В 2020 году прекратилась добыча на сухопутном блоке Мурадханлы-Джафарли-Зардаб. Добычу вела канадская компания.

Нынешние технологии позволяют делать более глубинные анализы. В текущем году SOCAR подписала три меморандума в данной сфере по работам в северной, западной части страны, а также в Гобустан-Шамахинской зоне. В последней будет вести разведочные работы венгерская компания.

Считаю, что мы несколько опоздали с этими исследованиями. Но если будут какие-то обнадеживающие сигналы, это во благо".

Отметим, что Азербайджан в последние годы начал превращаться в незаменимого игрока на энергетических коридорах между Европой и Азией. После подписанных в Вашингтоне документов и сделанных Президентом США заявлений относительно перспектив Зангезурского коридора (TRIPP), вес страны на энергетической карте еще более повышается. Вопрос разработки уже открытых, но еще не разрабатываемых залежей углеводорода, а также поиска новых источников в таких условиях приобретает особую актуальность.

Не случайно говорят, что политику делает экономика. А когда экономические и политические интересы стран совпадают, как совпали интересы Азербайджана и Соединенных Штатов, вот тогда и начинается самое интересное.