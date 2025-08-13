В Азербайджане объяснили причину роста пенсионных выплат

По данным Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана, за первые 7 месяцев текущего года на выплату пенсий было выделено на 10 процентов больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в своей социальной сети член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что таким образом, на выплату пенсий за этот период было потрачено 4 миллиарда 142 миллиона манатов, что на 367 миллионов манатов больше. Увеличение пенсионных выплат во многом обусловлено реализацией пятого социального пакета в 2025 году.

"В рамках социального пакета все виды трудовых пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1% с начала этого года. В то же время, с 1 февраля этого года минимальный размер пенсии увеличился на 14,3% и составил 320 манатов. Это, в свою очередь, напрямую повлияло на пенсионные расходы.

Повышение пенсий коснулось 1,1 миллиона наших граждан. В связи с этим данные решения привели к увеличению общего объёма пенсионных выплат", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что с другой стороны, назначения пенсий продолжались и в предыдущие месяцы текущего года.

"Новые назначения пенсий подразумевают выделение дополнительных средств из государственного бюджета на эти цели. За этот период через электронную систему было назначено 27 тысяч пенсий в проактивном порядке.

Отметим, что за этот период более 94 тысяч 200 человек получили социальные пособия и пенсии в проактивном порядке. Это свидетельствует об электронизации процесса и оперативности принятия решений.

В 2025 году социальные расходы государственного бюджета Азербайджана составят 16,9 миллиарда манатов. Расходы на социальную защиту и социальное обеспечение составят 4,8 миллиарда манатов. Это означает, что в 2025 году на социальную сферу, включая пенсионные выплаты, будет выделено больше средств", - добавил депутат.