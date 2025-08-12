Вашингтон рассчитывает на новые бизнес-перспективы от соглашений с Баку и Ереваном

Двусторонние экономические соглашения, подписанные Азербайджаном и Арменией с США, откроют новые возможности для американского народа и бизнеса.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Лидеры [Азербайджана и Армении - ред.] также подписали двусторонние экономические соглашения с США, раскрывающие значительный потенциал Южного Кавказа в сфере торговли, транзита, энергетики, инфраструктуры и технологий, а также создающие новые возможности для американцев и американских компаний", - сказала она.

Брюс также отметила, что документ, подписанный между Арменией и Азербайджаном, подтвердил, что "Президент Трамп действительно является президентом мира".

"Президент Трамп продолжает доказывать, что страны по всему миру могут преодолеть давние конфликты и двигаться к общему будущему мира, процветания и успеха", - добавила она.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).