Президент Трамп привержен установлению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией

Президент Дональд Трамп привержен установлению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Весь мир знает, что он [Президент Трамп - ред.] стремится к долгосрочному миру между странами, независимо от продолжительности конфликтов или боевых действий. При этом, как мы видели, он остается реалистом. Его подход основан на дипломатии. Но он готов сделать все необходимое, чтобы в полной мере использовать свои полномочия президента США и положить конец войнам", - сказала она.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).