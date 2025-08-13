В Турции произошла стрельба,

В турецкой провинции Газиантеп произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате перестрелки между двумя группами ранения получили 9 человек.

Пострадавшие доставлены в больницу, состояние троих тяжелое.

Правоохранительные органы проводят расследование.

О причинах перестрелки не сообщается. 