В турецкой провинции Газиантеп произошел вооруженный инцидент. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате перестрелки между двумя группами ранения получили 9 человек. Пострадавшие доставлены в больницу, состояние троих тяжелое. Правоохранительные органы проводят расследование. О причинах перестрелки не сообщается.
