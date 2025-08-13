https://news.day.az/world/1773803.html

В Пуэрто-Рико огненный шар появился в небе - ВИДЕО

В Пуэрто-Рико огненный шар появился в небе во время метеорного потока Персеиды. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время звездопада Персеиды фотограф в Пуэрто-Рико случайно запечатлел огненный шар, который образовался в небе в результате взрыва астероида. Представляем вашему вниманию данное видео: