В Пуэрто-Рико огненный шар появился в небе во время метеорного потока Персеиды.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время звездопада Персеиды фотограф в Пуэрто-Рико случайно запечатлел огненный шар, который образовался в небе в результате взрыва астероида.

