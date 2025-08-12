Миссии ЕС в Армении пора на покой

Автор: Лейла Таривердиева

В начале августа мониторинговая миссия Евросоюза в Армении (EUMA) объявила о своей очередной "победе" - 6-тысячном патруле. В сообщении EUMA говорилось, что "это достижение отражает нашу непрерывную и непоколебимую приверженность миру и стабильности в регионе".

Самое интересное, что к установившейся на границе относительной стабильности миссия ЕС не имеет никакого отношения. Эта группа, сформированная с непонятными целями, больше граничащими с разведывательной деятельностью, находится в Армении более двух лет, и, похоже, наблюдатели и сами не знают, для чего курсируют вдоль границы, чего ищут и кого высматривают.

В последнее время о проекте, инициированном и продавленном президентом Франции Макроном, почти не слышно. EUMA в качестве инструмента антиазербайджанской пропаганды не смогла сыграть заметной роли. Инструмент оказался бесполезным. Группа путешествует, дышит горным кислородом, питается шашлыками и позирует перед камерами. Вот и все. Ожидавшегося на начальном этапе давления на соседа не произошло. Во-первых, потому что соседу не было страшно. Во-вторых, потому что сам ЕС не ставил целью поссориться с Баку. За исключением разве что Макрона. У миссии вообще были совсем другие цели, не связанные даже с Арменией. Цели геополитические, связанные больше с соседями Армении на севере и юге, чем с самой страной.

Что касается Азербайджана, то слишком уж пристальное разглядывание в бинокли азербайджанской границы и позиций Азербайджанской армии вызывает, конечно, негативную реакцию. Эти действия равносильны подглядыванию за чужой квартирой в подзорную трубу. Во всем мире это считается правонарушением. И в первую очередь, в тех странах, которые представляют члены миссии ЕС. Это все претензии Азербайджана к миссионерам. Подглядывать и шпионить - нехорошо.

Миссия, чтобы оправдать свое присутствие в регионе и объяснить, на что выделяются десятки миллионов евро, постоянно говорит о своей основополагающей роли в стабильности на армяно-азербайджанской границе. Но никакой заслуги миссионеров тут нет. Тишина на границе это результат дипломатии Баку и мирного процесса, идущего между ним и Ереваном. Кроме того, внутри самой Армении идут определенные процессы, правящая команда неплохо прижала реваншистов. Надолго или нет, сказать трудно, однако сегодняшняя стабильность позволяет надеяться на позитивные развития.

Никакая миссия для стабилизации отношений двух стран не нужна. Тем более теперь, после подписания в Вашингтоне Совместной декларации между лидерами Азербайджана и Армении.

Статья 7-я этого документа гласит: "Стороны не будут размещать вдоль их общей границы силы какой-либо третьей стороны. До завершения делимитации и последующей демаркации их общей границы Стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры безопасности и укрепления доверия, включая в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных регионах".

После подписания декларации пребывание наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе будет неуместным. Если цели миссии и прежде были туманными, сейчас они стали полностью бессмысленными. Продолжение рейдов с биноклями и разглядывание наших позиций будет расцениваться Азербайджаном как нарушение вышеуказанного пункта договоренностей со стороны Еревана.

В данном случае Армения сама должна поднять вопрос отзыва миссии. Действует она на армянской территории, и мы можем лишь выразить свое мнение, но решение вопроса - за Ереваном. И надеемся, что, как и в случае с Минской группой, он присоединится к нашему голосу.

Не секрет, что конечной целью проекта "EUMA" было обеспечить военное присутствие Запада на Южном Кавказе. Миссия занималась сбором данных разведывательного характера о регионе, и отправляла в Брюссель. Так как в Азербайджан миссионеров не допустили, собирать информацию об азербайджанской территории им приходится посредством оптических приборов. К реальным инцидентам на границе EUMA особого интереса не проявляла, и создавалось впечатление, что они нужны самой миссии ЕС, чтобы оправдать свое присутствие. Наличие напряженности позволяло ЕС с настойчивостью говорить о необходимости пребывания миссии на границе и продлевать ее мандат.

В феврале Совет ЕС продлил мандат EUMA до 19 февраля 2027 года с бюджетным ассигнованием в размере более 44 миллионов евро. Эта немалая сумма уйдет из карманов европейских налогоплательщиков на непонятные цели. Так же бессмысленно в свое время тратились деньги на туристические поездки сопредседателей Минская группы ОБСЕ. Судьба последней уже решена. Азербайджан и Армения обратились к руководству ОБСЕ по поводу роспуска Минской группы и связанных с ней структур, в том числе упразднения поста личного представителя действующего председателя по конфликту и группы планирования высокого уровня. По сообщению МИД, проект решения Совета министров ОБСЕ о ликвидации был распространен среди государств-участников ОБСЕ, которые были призваны поддержать необходимые процедуры для принятия решения.

Теперь очередь за мониторинговой миссией Евросоюза. 6-тысячное патрулирование - это все, о чем может отчитаться EUMA. Похвастать ей нечем. Нельзя сказать, что она активно и открыто мешала миру. Но ее присутствие давало армянской стороне завышенные ожидания и несбыточные надежды. Это тормозило мирный процесс, потому что соседи, особенно в первый год пребывания EUMA, ожидали от европейцев каких-то чудес в обеспечении армянских интересов.

Пару месяцев назад глава миссии Маркус Риттер заявлял на встрече в Иджеване, что только EUMA спасает стабильность на границе и оберегает Армению от посягательств. То есть, Азербайджан не стреляет только из страха перед дяденьками с биноклями на той стороне границы. Риттер говорил о неких территориях Армении, на которые "вошли" ВС Азербайджана, и неких населенных пунктах, "пострадавших от конфликта". Ни того, ни другого не существует, и распространять подобные нарративы со стороны главы миссии, пытающейся казаться объективной, было недопустимо.

Ну, как бы там ни было, миссия ЕС, вероятно, отправится туда, куда переместится в скором будущем Минская группа ОБСЕ. Обе структуры сделали все, чтобы мира на Южном Кавказе не было, но мы всех переиграли. Сейчас все фигуры постепенно занимают правильные места. Миссия ЕС не сыграла в этом никакой роли, так что поздравить ее не с чем.