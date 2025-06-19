Фантазии Маркуса Риттеля как последствия армянского «гостеприимства»

Автор: Лейла Таривердиева

Глава наблюдательской миссии ЕС в Армении (EUMA) Маркус Риттер встретился в Иджеване с участниками некой армяно-грузинской конференции. На встрече он попытался доказать, что присутствие миссии необходимо и только она поддерживает стабильность и мир на границе с Азербайджаном, который, мол, только и думает, как напакостить Армении. Риттер также предпринял попытку опровергнуть обвинения в адрес EUMA в нечистоплотных намерениях и провокационном поведении.

"В соседних с Арменией странах уже осознают, что наблюдательская миссия ЕС, действующая в Армении, стала фактором стабильности", - заявил он.

Интересно, о каких странах идет речь? В Азербайджане своего мнения относительно целей и задач этой структуры не изменили. В России EUMA как считали, так и считают компанией шпионов, действующей против российских интересов. Грузии вообще нет дела до какой-то европейской миссии в другой стране. Она сама уже успела в прежние годы испытать всю прелесть европейского участия в разрешении ее территориальных проблем. Это участие заключалось в следующем: много шума при нулевом результате. Что касается Турции, то ее мнение по этому поводу вряд ли отличается от мнения Баку. Большие сомнения и насчет Ирана, где не могут не понимать, что EUMA знаменует собой приход в регион Запада и НАТО.

В целом выступление господина Риттера было полно тезисов, не соответствующих реалиям. И на некоторых следует особо остановиться.

Во-первых, дипломату, претендующему на роль беспристрастного наблюдателя, не следует пользоваться нарративами одной из сторон. Нет территорий Армении, на которые "вошли" ВС Азербайджана. Есть приграничные села и участки, которые в период оккупации азербайджанских территорий были незаконно присвоены армянской стороной и заселены. В Армении нет "пострадавших от конфликта" населенных пунктов, потому что боевые действия на ее территории никогда не велись.

После 44-дневной войны эти территории, само собой, были возвращены хозяевам, а то, что за пределами международно признанных границ Армении остались части приграничных сел, объекты и повесы, это последствия оккупационной политики Армении, а не наша вина.

Маркус Риттер признался, что нигде в мире миссиям Евросоюза не оказывают такого гостеприимства. Видимо, это гостеприимство стало причиной той, мягко говоря, неправды, которую глава EUMA позволял себе в выступлении в Иджеване.

Глава миссии, рассуждая о своей нужности, фактически дал понять, что появление EUMA заставило азербайджанскую сторону "испугаться" и перестать стрелять. То есть нестабильность на границе, следуя его мысли, имелась по вине Азербайджана, и потому бедные армяне так обрадовались прибытию европейцев - наконец, нашлось, кому пожаловаться.

Все это ерунда. Армянские провокации стали глуше после того, как сосед получил несколько хороших уроков и понял, что может на самом деле начать терять квадратные километры, если не успокоится. Да и после прибытия миссии ЕС армянская сторона продолжала периодически стрелять, только теперь она пряталась за спину EUMA и, спровоцировав ответный огонь, немедленно бежала к господину Риттеру за поддержкой. И тот поддерживал - в благодарность за гостеприимство и щедрые угощения в домах жителей приграничных сел.

За два года пребывания в Армении Риттер не раз говорил, что на вооружении EUMA только бинокли и камеры. Сказал он об этом и на встрече в Иджеване. Между тем, известно, что это неправда. В начале этого года было принято решение о расширении мандата миссии, снабжении ее спецтехникой и оружием. Риттер и его команда теперь имеют право на ношение оружия. Так что насчет "только бинокли и камеры" следовало бы не уточнять. Мы не ожидаем, что коллеги Риттера, пялящиеся в бинокли на азербайджанские позиции, вдруг выхватят пистолеты и откроют стрельбу. Просто даже маленькая ложь тянет за собой ложь большую, а уж о доверии к словам не может быть и речи.

Надо сказать, что EUMA не раз попадалась на вранье. И так позорно, что даже мы тут испытывали за них испанский стыд. Представители крупных держав, желающие диктовать правила на континенте, вели себя ну очень недостойно.

Риттер хотел "тонко" поддеть Баку, напомнив о какой-то сомнительной истории двухлетней давности на Нахчыванской границе? А мы не будем такими утонченными и напомним о позоре миссии во время очередной провокации армянской пропаганды, имевшей место в тот же период. Тогда армяне распространили информацию, что азербайджанцы якобы тяжело ранили армянского солдата, да еще обстреляли миссию ЕС. Потом выяснилось, что ни то, ни другое не было правдой. Солдат наступил на родную, армянскую мину, а европейцы никакой опасности не подверглись. Но самым интересным была реакция миссии на армянский фейк. Первоначально EUMA опровергла армянскую ложь в соцсети Х: "Ни один патруль EUMA не был мишенью для обстрела". Однако вскоре, по указанию армянской стороны пост был видоизменен и уже звучал так: "ИСПРАВЛЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: Подтверждаем, что патруль #EUMA присутствовал при стрельбе в зоне нашей ответственности. Ни один член #EUMA не пострадал".

Видно, что первоначально европейцев фантазия армянской стороны возмутила и они решительно ее опровергли. Но потом вмешалось, наверное, все то же "гостеприимство".

Ох, уж это гостеприимство... Оно так часто подводит европейских наблюдателей, выставляя их в глупом виде. Вспомним историю со "сбежавшим" металлургическим комбинатом, который в нарушение всех международных норм строился пару лет назад у самой границы с Садаракским районом НАР. Азербайджан поднял шум, и в конечном итоге Ереван был вынужден убрать стройку от границы. За процессом демонтажа предприятия и вывоза стройматериалов наблюдала миссия ЕС, о чем и написала на своей странице в Х: "Гражданская миссия ЕС на прошлой неделе проводила регулярное патрулирование, чтобы обеспечить безопасный демонтаж оборудования и транспортировку материалов в новое место". Через сутки запись звучала уже так: "Миссия ЕС регулярно патрулирует район Ерасха, включая завод, для наблюдения за любыми событиями в сфере безопасности и военных действий".

Евронаблюдатели, сами того не зная, выдали "военную тайну", за что их пожурили и, наверное, пригрозили лишить гостеприимного гостеприимства. И пост о демонтаже завода был удален. Хотя предприятие действительно было демонтировано, и это можно было наблюдать даже невооруженным глазом с азербайджанской границы.

После таких позорных историй господину Риттеру лучше было бы не рассказывать о независимой деятельности и полной свободе действий миссии в Армении. Ее деятельность не является нейтральной, равноудаленной и так далее. Она напрямую связана с запросами Еревана и, как честно признался глава EUMA, направлена на то, "чтобы армянская сторона имела хорошие позиции в переговорном процессе". Это единственная правдивая фраза во всем выступлении господина Маркуса Риттера. И спасибо ему хотя бы за эту правду.

Действительно, EUMA прибыла в Армению и крепко обосновалась здесь не ради мира и стабильности в регионе. Ереван и Макрон в тесном кругу обсудили, как "спасать" Армению, и придумали вариант с наблюдательной миссией. Страна-оккупант после поражения в войне и потери захваченных территорий находилась на очень слабых позициях. Как и любой агрессор после военного разгрома. И Еревану решили помочь, предложив инвалидную коляску в лице наблюдательной миссии ЕС.

Правда, армяне ожидали от миссии куда большего, чем катания вдоль границы с биноклями и посещения хлебосольных домов приграничных жителей. Об этом, кстати, поведал в Иджеване сам Риттер, рассказав, что когда они приехали в Армению, многие люди думали, что европейцы развернуты вместо российских миротворцев, что они являются "представителями Вооруженных сил ЕС и призваны защищать Армению от возможной агрессии".

По большому счету, у миссии Евросоюза свои интересы и свои задачи. Даже "усиление позиций Армении" это не главное. Господин Риттер обижается на Азербайджан за обвинения в шпионаже и разведывательной деятельности, а напрасно. У азербайджанской стороны, в свою очередь наблюдающей за движениями и действиями евронаблюдателей у своих границ, есть серьезные основания для таких оценок, и EUMA пока что не смогла нас переубедить.

Поддержка Армении это, скорее, часть больших планов, для реализации которых эта страна должна оставаться в конфронтации с Азербайджаном, затягивать подписание мира и служить дестабилизирующим фактором в регионе. Пока в регионе остается угроза (пусть и мнимая) дестабилизации, двери для чуждых интересов будут открыты.

Вмешательство посторонних и горячая поддержка Европой Армении стали причиной того, что через пять лет после окончания войны мир все еще не подписан. Риттер убеждает, что посредническая роль ЕС подтолкнула мирный процесс, но мы со всей ответственностью утверждаем, что это не так. Вмешательство ЕС в лице Макрона и прочих провокаторов только осложнило решение вопроса. И только после того, как Ереван по настоянию Баку согласился на прямой диалог без посредников, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.

Есть такой древний принцип врачевания - "не навреди". К политике и дипломатии он тоже относится в полной мере. Хорошо бы и наблюдательной миссии Евросоюза взять эту мудрость на вооружение.