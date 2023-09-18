От армян и миссии ЕС сбежал завод. Но его уже нашли

Автор: Лейла Таривердиева

Армения явно любит получать удовольствие от унижений. А позориться ей приходится довольно часто. Происходит это не по неведению или по глупости, а от излишней самоуверенности. Точнее, от уверенности, что те, кому для каких-то целей нужна Армения, не дадут ей остаться в дураках. Эта уверенность очень часто подводит армян. Как, например, сейчас.

Накануне распространилась новость о том, что сепаратисты, дескать, решили принять совместное (?) предложение нелегитимного офиса МККК в Ханкенди и РМК о параллельном использовании Лачинской и Агдамской дорог для доставки грузов. Всем известно, что это не предложение МККК-РМК, а требование Азербайджана, но армянам очень хочется спасти лицо. Точнее, они очень надеются, что им удастся это сделать. Они будут делать вид, что Баку тут и мимо не проходил, чтобы никто не подумал, что их сломали. А их именно сломали, и в конечном счете им придется иметь дело именно с азербаджанской стороной.

За последнюю неделю это не первый случай, когда армянское упрямство было сломано через колено. На днях по вине миссии ЕС, точнее, по ее наивности, всплыл интересный факт, который армянская сторона всячески старалась не педалировать. Речь о скандале с металлургическим заводом. Стало известно, что стройка, которая велась на границе с Нахчываном и против которой возражал Азербайджан, заморожена, а само предприятие сейчас возводится в другом месте. В процессе демонтажа и вывоза оборудования участвовала наблюдательная миссия ЕС, о чем и написала на своей странице в Х (Твиттер). Вот тут-то все и началось. Наутро информация была откорректирована и предстала уже в другом варианте. Вначале в твитте говорилось о том, что "гражданская миссия ЕС на прошлой неделе проводила регулярное патрулирование, чтобы обеспечить безопасный демонтаж оборудования и транспортировку материалов в новое место". Через сутки суть изменилась: "Миссия ЕС регулярно патрулирует район Ерасха, включая завод, для наблюдения за любыми событиями в сфере безопасности и военных действий".

По всей видимости, армянская сторона провела среди европейцев работу и снова вынудила отступить от реалий, как это было с "обстрелом Азербайджаном миссии ЕС". Миссия тогда повела себя несолидно, сначала опровергнув армянскую ложь, а потом начав лавировать. Сейчас та же история. Миссия, не догадываясь, что это страшная тайна, рассказала о демонтаже завода, а через день эти фразы исчезли из твитта. Это при том, что стройка на территории так называемого Ерасха (Араздеена) уже не идет, оборудование разобрано и вывезено. Интересно, чем в таком случае занималась на пустыре миссия Евросоюза каждый день целую неделю, бросив важные направления границы?

Опровергла демонтаж предприятия и строящая его компания, что уж совсем поразительно. Причем, опровергла через сутки после первого твитта миссии ЕС. Нетрудно догадаться, что все эти часы шли жаркие обсуждения. Зачем отрицать очевидное, закручивать интригу в вопросе, который легко прояснить? В теме армянского завода нет никакой тайны. Всем известно, что еще летом было принято решение о демонтаже объекта и переносе его на другое место. Никто это сообщение тогда не опровергал. Почему нужно было переписывать твитт - непонятно. Чтобы подыграть армянской стороне? Чтобы спасти честь Еревана, долго брыкавшегося, но в конце концов вынужденного отступить? Помилуйте, стройплощадка видна с азербайджанской границы невооруженным глазом. Что тут скрывать? Миссии не стоит стесняться писать о реалиях. Хотя бы потому, что перенос завода отвечает международному праву и первый твитт никак миссионеров не компрометирует и не делает их "пособниками Баку".

Вся эта катавасия с твиттами и заявлениями вызвала шумиху в среде общественности. Общество возмутилось - как так, Азербайджан приказал и завод переносят?! Армянские журналисты решили проверить, что же происходит на самом деле и отправились на место событий. "Место строительства металлургического армяно-американского завода в Ерасхе фактически перенесено в район, прилегающий к городу Арарат", - констатировал "Спутник". Стройка заморожена, работников нет, один только сторож. Местные жители рассказали журналистам, что завод "перебросили" в другое место. В последние дни отсюда постепенно перевозили стройматериалы, и происходило это в присутствии европейских наблюдателей. В Минэкономики Армении факт переноса строительства ни подтвердили и не опровергли, заявив, что "идут обсуждения". А в компании-владелице сказали, что "ничего не перенесено, не остановлено и не прекращено", а это "один из этапов".

Что там за этапы, журналистам внятно объяснить не смогли. Может быть, компания строит в Армении сразу несколько металлургических заводов? Между Ерасхом и Араратом - 18 километров, так что каким-то цехом завода или сегментом производства новая стройка быть не может.

Итак, какие выводы из этого можно сделать? Вывод один - Армения, чтобы не связываться с Азербайджаном, решила построить завод подальше от границы. Однако плохой характер не позволяет честно в этом признаться. Еревану не хочется, чтобы все знали, что его сломали. Тот же плохой характер диктует ему не демонтировать остов прежнего объекта полностью, чтобы Азербайджан вдруг, не дай бог, не подумал, что победил. Если встанет вопрос нарушения армянской стороной международного права, она покажет всем завод в Арарате, мол, видите, это далеко. Если местные критики обвинят власти в "сдаче", те продемонстрируют заброшенную стройку, доказав, что Ереване не отступает. То есть останки прежней стройки сохраняются для своих, а собственно завод, который строится в 18 километрах от старого - для всех прочих.

Строиться предприятие начало еще зимой у самых границ Азербайджана в противовес международному законодательству. Когда появилась критика с азербайджанской стороны, армяне стали периодически постреливать по нашим погранпостам, чтобы вызвать ответный огонь и иметь возможность покричать об угрозе "американскому заводу". В июне на территорию "обстрела" привезли наблюдателей ЕС, потом зарубежных дипломатов. Показали иностранцам якобы следы обстрела, воззвали к международному праву и для большей убедительности подняли над стройплощадкой американский флаг.

Дело в том, что проект финансирует компания с американским капиталом, в связи с чем армяне посчитали возможным шантажировать Баку интересами Штатов. Однако с американской стороны никакого внимания к неудобствам армян высказано не было. Несмотря на наличие звездно-полосатого флага, армянская сторона продолжала провоцировать азербайджанских пограничников в надежде, что какая-то шальная пуля в конце концов угодит во флаг и можно будет поднять вокруг этого шум. Но что интересно - никто критику из Баку не опровергал и не говорил о суверенном праве армян строить подобное предприятие у самых границ соседнего государства без согласования с последним. Визиты миссии и дипломатов ничего в этом плане не принесли. А, может, даже сыграли против армянской стороны.

Решение о переносе стройки соседи объясняли якобы угрозой безопасности, но в реальности дело не в этом. Завод начал демонтироваться потому, что армянам объяснили: международное право запрещает строить его у границы другого государства, не спросясь разрешения последнего и не проведя совместно с ним оценку воздействия на окружающую среду. Никакие покровители тут Еревану ничем помочь не смогут. Стройся предприятие километрах в десяти от границы, это было бы внутренним делом Армении, а так заступиться не удастся. Это не птицеферма, это металлургический комбинат, предприятие, создающее своим функционированием последствия для экологической среды. Министерство окружающей среды Армении изо всех сил доказывало, что завод, мол, строится в соответствии с экологическими стандартами и требованиями, а заявление Азербайджана о негативном трансграничном воздействии на окружающую среду это чушь. Никто не слушал.

В Армении никак не уяснят простую истину: Баку никогда не поднимает вопросов, рассчитывая на "авось" и на чье-то заступничество. Если выдвинуто какое-то требование, значит, оно подкреплено международным правом или собственными задокументированными обязательствами Еревана. Баку не стал бы так жестко выступать против строительства в Армении металлургического комбината, если бы в данном случае проект был бы внутренним делом армянской стороны. Это было ясно как день, но армяне все равно встали в позу, рассчитывая на покровителей и на свой традиционный прием - не обращать внимания и продолжать. Например, несмотря на то, что соседи Армении и даже Евросоюз десятилетиями говорят об угрозе региону со стороны Мецаморской АЭС, Ереван и не думает принимать какие-то меры. К сожалению, нет никаких международных норм, которые обязывали бы Армению разобраться со своей АЭС. Однако когда опасное производство организуется у чужих границ, вступают другие правила. Ну, представьте - стройка шла на расстоянии как от Бешмертебе до бывшей "Советской". Представили? На дороге, идущей вверх вдоль Центрального парка, есть знак "800 метров". Это как раз то расстояние, на котором армяне закладывали бомбу под экологию, в том числе и нашей страны.

Существует такой документ, как Конвенция Эспо от 1991 года "Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте", к которому присоединились Армения и Азербайджан. В этом документе все очень четко и ясно написано. Согласно Конвенции, Армения была обязана уведомить Азербайджан как затрагиваемую сторону о своих намерениях. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна была проводиться совместно. Только в случае отказа азербайджанской стороны от участия в ОВОС, Армения, выждав положенный срок, могла сделать это в единоличном порядке на основе только национального законодательства.

Само собой разумеется, что Ереван не стал обращаться к Баку по этому поводу. Опять же, понадеявшись на внешних защитников. Но внешние защитники в данной ситуации могут сделать для армян только одно - помочь поаккуратнее упаковывать чемоданы. Ну, то есть оборудование.